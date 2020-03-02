الكويت تعلن رصد 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، رصد 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 56 حالة.

ودعت بثينة المضف، وكيل وزارة الصحة الكويتية للخدمات المساندة، إلى الالتزام بتوجيهات الوزارة وتجنب التجمعات.

وحذرت من أن من يخالف الحجر المنزلي يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أن جميع المصابين في حالة مستقرة، وأن متابعة مستمرة تجري لكافة الحالات الخاضعة للحجر.

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