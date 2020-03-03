الكويت: لا إصابات جديدة بـ كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق إجراءات الفحص الطبي لكل القادمين من مصر وسوريا والهند وبنغلادش والفلبين، وهي أكبر الجاليات الموجودة في الكويت.

والخميس أعلنت السلطات إيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتاً في كافة الجهات الحكومية ابتداءً من الأحد، في إطار مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وشملت الإجراءات ضد المرض، تفعيل برامج الرصد والاستجابة في وزارة الصحة منذ بداية انتشار الفيروس، وتأمين المستلزمات الطبية وإمداد المختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي المرض.

من جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن معظم المرضى الكويتيين قد بدؤوا بالتماثل للشفاء، وأن أوضاعهم الصحية تتحسن.

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