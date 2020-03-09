المريسل: هذه حقيقة تعليق مباريات دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل الناقد في قناة 24 الرياضية، حقيقة تعليق مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

وذكر المريسل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “لا صحة لتعليق مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وهو مستمر حتى هذه اللحظة، ومباريات الجولة الـ22 ستُقام في وقتها بدون حضور جماهيري”.

وكانت وزارة الرياضة أصدرت يوم الجمعة الماضية، قرارًا يقضي بتعليق الحضور الجماهيري للمباريات والفعاليات الرياضة، وذلك حرصًا على سلامتهم من فيروس كورونا.

وكان رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة لشؤون الإعلام أكد أن قرار عدم حضور الجماهير للفعاليات الرياضية وللمباريات جاء حرصًا على سلامتهم مضيفًا أن الوزارة ستتابع مع الجهات ذات العلاقة مستجدات الوضع بالفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين، تأجيله لمباريات المنتخبات الآسيوية في شهري مارس ويونيو في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد الدولي “الفيفا” تأجيل بطولة آسيا لكرة الصالات التي كان من المقرر إقامتها في دولة تركمنستان، والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات التي كان من المقرر إقامتها في ليتوانيا في شهر أغسطس المقبل.

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