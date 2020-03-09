المسابقات تؤجل مباريات الخليج في دوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل جميع مباريات نادي الخليج، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأول للمحترفين موسم 2019/ 2020، حتى إشعار آخر.

وأشار حساب دوري محمد بن سلمان الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن هذه الخطوة تأتي وفقًا للإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة آخر مستجدات الفيروس.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت قبل عدة أيام عن عدم حضور الجماهير في المناسبات الرياضية حتى إشعار آخر؛ وذلك تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين برصيد 30 نقطة من 27 مباراة من الفوز 7 مرات، والتعادل 9 مرات، والخسارة في 11 مواجهة.

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