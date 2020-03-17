المطاعم والمشاغل النسائية في أحد رفيدة تطبق قرار الإغلاق

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

التزمت المطاعم وصوالين الحلاقة والكافيهات والمشاغل النسائية في أحد رفيدة مع قرار الإغلاق احترازيًّا؛ للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وبينت جولة “المواطن” تطبيق المطاعم والمشاغل وباقي الجهات القرار الذي يأتي بمتابعة وحرص من أمانة منطقة عسير، متمثلة بجميع بلدياتها في جميع المحافظات والمراكز.