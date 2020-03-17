المطاعم والمشاغل النسائية في أحد رفيدة تطبق قرار الإغلاق

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة
التزمت المطاعم وصوالين الحلاقة والكافيهات والمشاغل النسائية في أحد رفيدة مع قرار الإغلاق احترازيًّا؛ للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وبينت جولة “المواطن” تطبيق المطاعم والمشاغل وباقي الجهات القرار الذي يأتي بمتابعة وحرص من أمانة منطقة عسير، متمثلة بجميع بلدياتها في جميع المحافظات والمراكز.
وبحسب القرار، يُمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والبوفيهات والاكتفاء بالطلب السفري، فيما تم إغلاق صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية وغيرها من المحلات التي يكون فيها التجمع بكثرة؛ حتى يتم القضاء على الفيروس.
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