المغرب يسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة
أعلنت السلطات في المغرب تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإصابات لـ 17 حالة.
وأعلن المغرب في وقت سابق، تعليق الرحلات الجوية مع 4 دول أوروبية جديدة، ليصبح المجموع 7 دول أوروبية، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلن بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، قرار المغرب بتعليق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.
وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية والبحرية بينه وبين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، في وقت سابق، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في أوروبا.
وأكد البيان أن المغرب سيستأنف الرحلات الجوية والبحرية مع هذه الدول الـ7، بعد تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية.
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