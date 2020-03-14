المغرب يسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وأعلن بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، قرار المغرب بتعليق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.

وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية والبحرية بينه وبين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، في وقت سابق، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وأكد البيان أن المغرب سيستأنف الرحلات الجوية والبحرية مع هذه الدول الـ7، بعد تجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية.

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