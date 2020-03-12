المملكة تستأجر 19 ناقلة نفط منهم 6 لنقل 12 مليون برميل لأميركا

المواطن -الرياض

استأجرت الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) بصفة مؤقتة ما يصل إلى 19 ناقلة عملاقة هذا الأسبوع، منها 6 ناقلات من المنتظر أن تنقل حوالي 12 مليون برميل من الخام السعودي إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلت رويترز عن بيانات ومصادر، مع اعتزام أرامكو زيادة الشحنات.

وأعلن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمس الأربعاء، أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميًا من 12 مليون برميل يوميًا في الوقت الحالي، بزيادة قدرها مليون برميل يوميًا.

وقالت مصادر بقطاع الشحن البحري إن جهود بحري لحجز ناقلات قادت نشاط السوق على مدار اليومين الماضيين وهو ما يساعد في ارتفاع حاد لأسعار الشحن للناقلات العملاقة والناقلات الضخمة.

وستكون الشحنات إلى الولايات المتحدة إيذانًا بزيادة حادة مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، عندما خفضت المملكة الإنتاج بالتوازي مع منتجين كبار آخرين لدعم الأسعار بينما زادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط الصخري إلى مستويات قياسية.

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