“المواطن” ترصد ضبط مخالفين لمنع التجول في جازان بمخالفات 10 آلاف ريال

وشهدت شوارع مدينة جازان تواجدًا كثيفًا لرجال الأمن لإنجاح خطة منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث خلت الشوارع من المركبات والمارة بعد دقائق من دخول وقت منع التجول، في وعي والتزام من المواطنين والمقيمين بمنع التجول وبالبقاء في المنزل.

وبدأ تطبيق قرار منع التجول في المملكة؛ تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث يمتد منع التجول من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا ولمدة 21 يومًا، بدءًا من يوم الاثنين الماضي.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في المنزل والتقيد بقواعد منع التجول والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلهم؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وأمنهم، مشيرة إلى أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يومًا.

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