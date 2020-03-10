النفط يعوض خسائره ويرتفع بنسبة 8%

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط 8% اليوم الثلاثاء؛ لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عاماً، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل مع تباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيتخذ خطوات “كبيرة” لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا، وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونجرس اليوم.

وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3 بالمئة إلى 37.21 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار أو 7.9 بالمئة إلى 33.59 دولار للبرميل.

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