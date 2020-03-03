النفط يقفز أكثر من 4 % مع تراجع مخاوف كورونا

المواطن - متابعة

قفزت أسعار النفط أكثر من 4 في المائة يوم أمس الاثنين، بعد أن كانت هبطت في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، مع تراجع القلق بشأن الضرر على الطلب من تفشي فيروس كورونا أمام خفض أكثر حدة في الإنتاج من أوبك وتحفيز نقدي من بنوك مركزية.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 2.23 دولار، أو 4.5 بالمائة، لتسجل عند التسوية 51.90 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هوى خام القياس العالمي إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2017 عند 48.40 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.99 دولار، أو 4.45 بالمائة لتبلغ عند التسوية 46.75 دولار للبرميل، بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2018 عند 43.32 دولار.

وهذه هي أول مكاسب للخامين القياسيين كليهما بعد ست جلسات متتالية من الخسائر أثارتها مخاوف فيروس كورونا الذي قتل حوالي ثلاثة آلاف شخص وأحدث هزة في الأسواق العالمية.

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