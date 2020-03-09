النيابة العامة تفعِّل البيئة الافتراضية وتُجري اجتماعاتها بالاتصال المرئي عن بُعد

المواطن - الرياض

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف الاجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية المنطوية على التوافد والحضور الشخصي في أماكن العمل في مقر النيابة العامة وفروعها الرئيسية بالمملكة، والاستعاضة عن ذلك بتفعيل اللقاءات عن طريق الدوائر الإلكترونية المغلقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع قرارات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا (كوفيد ١٩) المستجد، ورفعاً لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس.

وأوضح مصدر مطلع أن الإدارة المختصة بالجانب التقني في النيابة العامة لديها الاستعداد الكامل والإمكانات الكبيرة والمتقدمة لتوفير الدعم الكامل للعمل في البيئة الافتراضية ووسائل الاتصال المرئي عن بُعد طبقاً لتوجيهات النائب العام.

وأكد المصدر أن توجيه النائب العام يأتي في سياق الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، حفظهما الله، في تحصين البلاد والعباد من هذا الوباء العالمي، سائلاً الله، عز وجل، أن يحفظ وطننا الغالي والمواطنين والمقيمين فيه من كل مكروه، ويبعد عنا الوباء والبلاء أنه سميع مجيب.

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