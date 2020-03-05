الهند تغلق المدارس الابتدائية بسبب كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت الهند اليوم إغلاق المدارس الابتدائية حتى الـ 31 من مارس الحالي ⁧‫بسبب زيادة حالات فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت الهند اليوم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد) لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 29 حالة.

وذكرت قناة (أنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس أن وزارة الصحة الهندية طالبت المدارس بتجنب الأنشطة التي تتطلب تجمعات كبيرة للطلبة في مسعى لمنع تفشي الفيروس، كما حثت أي طالب أو عضو بهيئة التدريس زار الدول التي سجلت ظهور حالات (كورونا) خلال الـ 28 يوماً الماضية، على القيام بعزل نفسه بالمنزل لمدة 14 يوماً.

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