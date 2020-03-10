الوحدة لا يعرف التعادل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل مميز في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي والحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولا يعرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة التعادل خلال آخر 28 مباراة خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز 14 مرة وخسر مثلها، ليحقق أطول سلسلة لفريق في تاريخ البطولة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ36 نقطة، ويأمل مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، وخطف نقاط مباراة الاتحاد غدًا.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر