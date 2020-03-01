الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي .. جاريدو عاقب فريقه السابق

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020، تألقًا كبيرًا من المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب نادي الوداد المغربي الذي واجه النجم الساحلي فريقه السابق ونجح في تحقيق الانتصار عليه بثنائية دون رد.

وكانت مباراة الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي، مثلت طابعاً خاصاً للمدرب خوان كارلوس جاريدو الذي أراد معاقبة نادي النجم الساحلي على إقالته له قبل أسابيع من المباراة، فوضع الخطة المناسبة ونجح في قيادة الوداد لتحقيق الفوز بثنائية نظيفة، قبل مباراة العودة التي تُقام في تونس يوم السبت المقبل.

وكان الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي، شهد ضغطًا هجوميًا من قبل لاعبي الوداد حيث تمكن اللاعب محمد ناهيري من إحراز الهدف الأول لفريق الوداد بطريقة جميلة في الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول.

واستمر ضغط الفريق المغربي صاحب الأرض بحثًا عن إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي، بتقدم نادي الوداد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي، استمر ضغط الفريق الودادي بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني، حتى نجح اللاعب محمد ناهيري في إضافة الهدف الثاني له وللفريق الودادي في الدقيقة الخامسة والخمسين بطريقة أكثر من رائعة.

ولم ينجح نادي النجم في تقليص الفارق في المباراة، لتنتهي مباراة الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي بفوز الوداد بثنائية دون رد.

وبعد فوز المغاربة في مباراة الوداد الرياضي ضد النجم الساحلي، نجح الأهلي المصري أيضًا في الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في ذهاب دور ربع النهائي.

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