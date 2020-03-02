الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة وفاة بسبب كورونا

المواطن - متابعة

توفي رجل سبعيني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية السبت، على ما أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأحد، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.

يذكر أن السلطات الأمريكية أعلنت السبت، وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشاً حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، ومنها انتقل إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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