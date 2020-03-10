انتهت هويته الوطنية فهل تؤثر على حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن انتهاء الهوية الوطنية وتأثيرها على الدعم الذي يتقاضاه المستفيد من البرنامج.

وقال حساب المواطن في تغريدة له عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن ذلك لا يؤثر على الدعم في حال كان الشخص مؤهلًا ومستحقًا، ولابد أن يكون الحساب البنكي نشطًا للاستفادة من الدعم.

وأودع اليوم الثلاثاء برنامج حساب المواطن 2.7 مليار ريال؛ مخصص دعم شهر مارس، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرين 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال؛ ليصبح مجموع ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال؛ منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن الدفعة الحالية شملت تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، مبينًا أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.5% عن الدفعة السابقة، وأشار إلى أن 53% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريالًا.

وبلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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