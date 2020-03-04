انخفاض سهم أرامكو اليوم إلى 33 ريالًا

المواطن - الرياض

سجل سهم أرامكو في التعاملات الصباحية اليوم 33 ريالًا، بانخفاض قدره -0.05 ما يعادل -.15% بتداولات بلغت 3,295,246 ريالًا.

وكان سهم أرامكو قد سجل أمس 33.15 ريال في التعاملات الصباحية بزيادة قدرها 0.35+ مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.07%.

وقبل أيام حصلت شركة أرامكو السعودية على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي لصفقة سابك بقيمة 69 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وأفاد إشعار من الاتحاد الأوروبي أن أرامكو أكبر مُنتج للنفط في العالم، حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار في التكتل على عرضها البالغ قيمته 69 مليار دولار لشراء حصة 70 بالمائة في مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك.

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