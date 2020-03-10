انهيار عملات 4 دول مع تراجع أسعار النفط

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

انخفضت عملات منطقة آسيا والمحيط الهادئ الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي صباح أمس الاثنين، مع تزايد التقلبات في الأسواق بسبب حرب أسعار النفط، وفيما وصفته شبكة CNBC الأمريكية بانهيار العملات حول العالم.

وانخفض الدولار الأسترالي بقدر 2.60 % مقابل الدولار الأمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بمقدار 2.28 %، وانخفض الوون الكوري بأكثر من 1% مقابل الدولار، مما دفع وزارة المالية في كوريا الجنوبية إلى إصدار تحذير شفهي ضد التحركات المفرطة في سوق العملات، وفقًا لتقرير شبكة CNBC الأمريكية.

وقال مسؤول بوزارة المالية لرويترز: نحن نراقب عن كثب معاملات المضاربة التي يبدو أنها تستفيد من معنويات السوق غير المستقرة.

وانخفض الراند الجنوب إفريقي بأكثر من 4% مقابل الدولار، وخفضت وكالة موديز توقعاتها للنمو في البلاد.

وفي الوقت نفسه، تدفق المستثمرون على الين الياباني الذي يعتبر ملاذًا آمنًا والذي ارتفع بأكثر من 3% مقابل الدولار، لكن وزير المالية الياباني، تارو آسو، قال إن الحكومة ستراقب ارتفاع العملة عن كثب، واصفًا إياها بأنها خطوات عصيبة.

وهبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية، اليوم الاثنين، بمقدار 26.43 مليار دولار متأثرة بخسائر أسعار النفط، وهبطت عملة البيتكوين أكبر عملة رقمية من حيث القيمة أكثر من 10% خلال تعاملات اليوم.

وارتفعت الاضطرابات في الأسواق يوم الاثنين خلال ساعات، حيث انخفضت أسعار النفط بما يصل إلى 31% مسجلة 27.95 دولار للبرميل وهي أكبر خسارة منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991.

وجاء ذلك بعد فشل أوبك في إبرام اتفاق فيما يتعلق بخفض الإنتاج، وقد أدى ذلك إلى خفض المملكة أسعار النفط مع التخطيط لتعزيز لإنتاج، فيما وصفه الاقتصاديون بحرب الأسعار.

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