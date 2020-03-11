بالفيديو.. الشيخ ‏القرني يحذر من خطورة الشائعات: تحروا مصادركم
لا تكن موزع بريد فاشلًا بنشر الأخبار السيئة

بالفيديو.. الشيخ ‏القرني يحذر من خطورة الشائعات: تحروا مصادركم

2020/03/12
الساعة 2:10 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذر الشيخ الدكتور عائض القرني، من نشر الشائعات الذي يحدث بشكل مستمر حول العالم، مستدلًّا بقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}.

وأضاف الشيخ القرني، خلال فيديو له عبر حسابه على موقع “تويتر”: إنه على الناس الرجوع إلى المصادر الصحيحة والأصلية، مستشهدًا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)}.

ووجه عائض القرني رسالة لناقل المعلومة دون التأكد منها، قائلًا: لا تكن موزع بريد فاشلًا بنشر الأخبار السيئة التي تخوف الناس”، مناشدًا الجميع بزرع الأمل والتفاؤل في أرواح المحيطين.

وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس وكان ضحاكًا بسامًا، لذا علينا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.

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