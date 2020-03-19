بالفيديو.. انخفاض مستوى الحركة المرورية في الباحة
ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

بالفيديو.. انخفاض مستوى الحركة المرورية في الباحة

2020/03/19
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الباحة

رصد مقطع فيديو، نشره المرور السعودي عبر حسابه الرسمي، انخفاضًا بمستوى الحركة المرورية في طرق مدينة الباحة، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة مؤخرًا.

ويعكس انخفاض الحركة المرورية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا للمقطع الذي نشرته الإدارة العامة للمرور.

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

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