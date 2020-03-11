بالفيديو.. تقلبات جوية وأمطار وغبار بدءًا من الغد

المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار بالطقس خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.

حالة عدم الاستقرار pic.twitter.com/fa4zu9NmDX — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) March 11, 2020

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو له عبر “تويتر”: إن عدم استقرار الطقس ستشهده مصر والأردن، وسيمر على المملكة، بتمرحل زحزاح يتمثل في هبوب رياح نشطة تتبعها أمطار متفرقة”.

وأضاف: الحالة تشمل مناحيَ عدة من تبوك والشمالية والجوف وحائل والقصيم والزلفي والوشم والمزاحمية والرياض والشرقية شمالًا والمدينة، علاوة على جازان والباحة وعسير والطائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية غدًا، على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد أن تكون الرياح السطحية غدًا جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25- 55 كم/ ساعة على البحر الأحمر، في حين تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12- 38 كم/ ساعة.

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