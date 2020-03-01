بالفيديو.. حكم تعليق تأشيرات الحج والعمرة بسبب كورونا

المواطن - الرياض

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم تعليق تأشيرات الحج والعمرة بسبب “كورونا” الجديد، كما تحدث عن أجر مَن نوى العمرة وتعطل بسبب هذا الإجراء.

أجر من نوى العمرة ولم يستطع بسبب تعليق تأشيرات الحج والعمرة ؟ #يستفتوتك مع الشيخ سليمان الماجد https://t.co/FlWzDK7dQM pic.twitter.com/z4VuAFlNAX — قناة الرسالة (@alresalahnet) February 29, 2020

وقال الماجد، خلال حلقة برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الهدف من تلك الإجراءات هو تقليل المفاسد الناجمة عن الوباء الجديد.

وأضاف أن المملكة برعايتها للحجاج والمصلين في المسجد النبوي تتحمل عبئاً كبيراً في رعايتهم وحمايتهم، مشيراً إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول مَن طبق الحجر الصحي حينما أمر أهل البلد الذي ينتشر فيه الطاعون بعدم الخروج منه، وأمر من خارجه بعدم زيارته.

ولفت إلى أن نصوص الشرعية دلّت على أنه من نوى شيئاً ولم يحصل له كتب الله له أجرَ مَن عمله تماماً، مضيفاً أن مَن حجز التذاكر واستعد وقام بتهيئة نفسه وإعداد الزاد من أجل الذهاب إلى العمرة في رمضان ولم يحدث فأجره مُضاعف.

وتابع أن المُعتمر مُنع في هذه الحالة لسبب يتعلق بصالح عموم المسلمين؛ لذلك يُكتب له أجر ما كان ينوي إليه.

حكم تعليق تأشيرات الحج والعمرة بسبب كورونا ؟#يستفتوتك مع الشيخ سليمان الماجد https://t.co/fkjPKpFzFf pic.twitter.com/PS3pKcW3Qj — قناة الرسالة (@alresalahnet) February 29, 2020

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