بالفيديو.. خادمة إثيوبية تكشف ملابسات فاجعة مدينة صباح الأحمد

المواطن - متابعة

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء في الكويت، مساء أمس السبت، وفاة 8 أطفال نتيجة حريق شب في منزل بمدينة صباح الأحمد، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بيان إدارة الإطفاء، والذي جاء فيه أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 5.5 مساء السبت، يفيد باندلاع الحريق في ذلك المنزل، وعلى إثره توجهت فرق الإطفاء من مراكز الكوت والوفرة وباشرت عمليات الإنقاذ وإطفاء الحريق.

وأضافت الإدارة في بيانها: “تم إخراج الضحايا وكانت حالتهم حرجة جداً ونُقلوا إلى المستشفى وفارقوا الحياة في وقت لاحق”، لافتة إلى أن “مراقبة التحقيق في حوادث الحريق باشرت عملها لمعرفة أسباب هذا الحادث المأساوي”.

ونشرت صحيفة النهار الكويتية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو من عمليات الإطفاء بتعليق قالت فيه: “خادمة أثيوبية تكشف ملابسات حريق مدينة صباح الأحمد الذي أودى بحياة 8 أطفال”.

وكشفت الخادمة الإثيوبية التي جرى ضبطها مساء أمس السبت عن ملابسات الحريق الذي اندلع في منزل بمدينة صباح الأحمد، والذي راح ضحيته 8 أطفال وأصيب 5 آخرون إصابات خطيرة.

وجرى ضبط الخادمة التي شوهدت أثناء هربها برفقة خادمة أخرى تزامناً مع اندلاع الحريق، حيث قالت في اعترافاتها الأولية التي نقلها اللواء المتقاعد حمد السريع ”بأن الحريق مفتعل من قبل الخادمة الأخرى التي هربت ولم يتم ضبطها بعد“.

وأضاف اللواء حمد في تغريدته، أن ”الخادمة الإثيوبية كشفت بأن الخادمة الأخرى وهي من الجنسية الغانية، قامت بحرق كنبة في صالة المنزل بغياب الوالدين مما تسبب بوفاة الأطفال الثمانية وهم أشقاء وإصابة خمسة آخرين“.

وصُنف الحريق من قبل النيابة العامة بأنه ”حريق متعمد“، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لكشف ملابساته.

وبرز وسم حمل اسم “فاجعة مدينة صباح الأحمد”، حيث انهالت التعليقات بالدعاء بالرحمة لضحايا الحادث الأليم.

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