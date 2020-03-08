بالوتيلي: الأموال ليست أهم من صحة اللاعبين

المواطن - محمد سمعه

طالب اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نادي بريشيا الإيطالي، السلطات الإيطالية بإيقاف النشاط الرياضي في البلاد وذلك بعد انتشار فيروس كورونا مؤخرًا.

وكانت تقارير صحافية إيطالية ذكرت أن عدد الوفيات جراء كورونا وصل إلى 233 حالة بجانب وجود 567 حالة مُصابة بالفيروس في العناية المركزة.

ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات بالوتيلي الذي قال: “المال ليس أهم من صحة اللاعبين، يجب علينا أن نستيقظ، أحب كرة القدم كثيرًا ولكن مواصلة النشاط الرياضي تعني السفر بالقطار أو بالطائرة أو بالسيارة والمبيت في فندق، مما يعني أنك تواصلت مع الناس وهذا يُعرضك لخطر الفيروس”.

وأضاف بالوتيلي: “بسبب الفيروس اللعين لم أستطع رؤية أولادي لأنه كما تعلمون لا يعيشون في مقاطعة لومباردي وهذا الأمر محزن ومؤلم لي للغاية”.

جدير بالذكر أن مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي ستُقام اليوم الأحد بدون حضور جماهيري، بعد قرار الحكومة الإيطالية بمنع حضور الجماهير لأي مباريات حتى 3 أبريل المقبل.

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