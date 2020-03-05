بث مباشر .. مباراة الاتحاد والحزم اليوم

المواطن - مروة نبيل

تنطلق، بعد قليل، مباراة الاتحاد والحزم اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس، في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الاتحاد لمواصلة انتفاضته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز ضد الحزم اليوم، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه العميد أمام الشباب بالجولة الماضية والفوز عليه بخماسية.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين ترتيبه في الدوري.

وقبل مباراة الاتحاد والحزم اليوم، يحتل الفريق الحزماوي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع العميد صاحب المركز الـ12.

ولمشاهدة بث مباشر لمباراة الاتحاد والحزم اليوم : من هنا

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