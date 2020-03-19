برنامج العمل عن بُعد يعلن عن 14 وظيفة للرجال والنساء

المواطن - الرياض

أعلن برنامج العمل عن بُعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر عدد 14 وظيفة شاغرة في عدة مجالات وظيفية (للعمل عن بعد)، ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-