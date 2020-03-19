برنامج العمل عن بُعد يعلن عن 14 وظيفة للرجال والنساء

المواطن - الرياض
أعلن برنامج العمل عن بُعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر عدد 14 وظيفة شاغرة في عدة مجالات وظيفية (للعمل عن بعد)، ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات الواردة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
- 1- كاتب إداري عام (وظيفتان).
- 2- مشرف قاعدة البيانات.
- 3- إداري قواعد بيانات.
- 4- كاتب إدخال بيانات.
- 5- كاتب إداري.
- 6- كاتب اتصالات هاتفية.
- 7- مندوب مبيعات (وظيفتان).
- 8- مستشار قانوني.
- 9- مدخلة بيانات.
- 10- موظف إدخال بيانات.
- 11- تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة عن بعد (وظيفتان).
كيفية التسجيل لمن يبحث عن عمل:
- 1- زيارة بوابة (العمل عن بعد).
- 2- اضغط على أيقونة التسجيل (خيار من ثم الباحث عن عمل).
- 3- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
- 4- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
- 5- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي، ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.
رابط التقديم : اضغط هناتابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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ضيف
كله كذب
ضيف
ايش الشهادات المطلوبه
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