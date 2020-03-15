بريطانيا تطلب من كبار السن العزل الصحي في المنزل 

واعترف هانكوك أن خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة NHS ليس لديها حاليًا أجهزة تنفس اصطناعي كافية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا سيُطلب منهم أن يعزلوا أنفسهم حتى لو لم تظهر عليهم أعراض كورونا؛ في محاولة لوقف انتشار المرض وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وبالتزامن مع دعوة وزير الصحة البريطاني، أصدرت الحكومة أمرًا للمصنعين في المملكة المتحدة للعمل بأقصى سرعة وطاقة لبناء أجهزة التنفس الصناعي.

وقال هانكوك إن الـ NHS لديها حاليا ما يقدر بـ 5000 من الأجهزة ولكنها ستحتاج أكثر من ذلك بكثير؛ لأنه الجهاز الأكثر طلبًا في معالجة مرضى كورونا.

وتابع: ليس بإمكاننا صناعة الكثير منها، وعلى ذلك سنستورد أكثر مما نصنع، لن نستطيع أن نعد بأن كل شخص سيحتاج إلى جهاز تنفس سيتمكن من الوصول إلى واحد، لكننا نتعهد بفعل كل ما في وسعنا لحماية أرواحكم.

وعلى الرغم من التوقعات القاتمة، قال السيد هانكوك إن المملكة المتحدة عانت أسوأ من ذلك، قائلاً: لقد مررنا بظروف أسوأ كدولة ولكن هذا تحدٍ كبير جدًا، التدابير التي نتخذها، والتدابير التي نتطلع إليها هامة للغاية وستؤدي إلى تعطيل الحياة العادية لكل شخص تقريبًا في هذا البلد من أجل معالجة هذا الفيروس.

وتصف حكومة بريطانيا وضعها بأنه في حالة حرب وتعمل على قدم وساق وتكثف جهودها مع تفاقم تفشي كورونا.

ومن المتوقع أن تبدأ العزلة الجماعية للمسنين، حتى لو لم يكونوا مرضى، في غضون العشرين يومًا القادمة، وهي واحدة من عدد من الإجراءات التي يتم إعدادها الآن من قبل الوزراء أثناء تصعيد استجابتهم.

وتبرم الحكومة اتفاقيات مع مستشفيات خاصة بحيث يمكن وضع المزيد من الأسرة للاستخدام العام في حالة عجز NHS عن توفيرها.

ويُذكر أن عدد المصابين بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 1140 شخصًا وسجلت 21 حالة وفاة.

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