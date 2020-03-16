بطولة إلكترونية تجمع نجوم كرة القدم الإيطالية

وفي ظل إيقاف الدوري الإيطالي لكرة القدم، أبدى عدد كبير من اللاعبين الحاليين والمعتزلين استعدادهم للمشاركة في البطولة التي ينظمها أحد برامج قناة “إيتاليا أونو” الإيطالية.

ويُشارك كل من شيرو إيموبيلي وشيرو فيرارا وماسيمو أودو وساندرو تونالي ولوكا بيليجريني وإنوك بالوتيلي وليانكو إيفانجليستا وكريستا زاتشاردو ودافيدي زاباكوستا وأرماندو إيتزو وأندريا بيتانيا وأليسيو شيرشي وإنريكي برينيولا وسباستيانو اسبوسيتو وكلود أدجابونج.

وتهدف بطولة “أونلاين” لكرة القدم “فيفا 20″، للترويح عن مشجعي كرة القدم الإيطاليين في كل أنحاء العالم، ومن المقرر أن تبدأ الخميس على أن تُلعب المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل.

وسيلعب جميع المشاركين من منازلهم، وفقًا لقرار الحكومة الإيطالية الذي يمنع الخروج، إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة أو لشراء الطعام؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

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