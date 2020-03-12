بعد اكتمال التحقيقات .. تغريم الأهلي 100 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم النادي الأهلي 100 ألف ريال وذلك بعد اكتمال التحقيقات من قبل وزارة الرياضة حول المخالفات التي تم ارتكابها من قبل النادي في الفترة السابقة.

وذكر برنامج الدوري مع وليد أن لجنة الاحتراف ألزمت الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وألزمت أحمد نور الرئيس التنفيذي للأهلي بدفع 50 ألف ريال، مع إلزام أحمد بامعوضة المدير التنفيذي السابق للأهلي بدفع 50 ألف ريال.

وجاءت تلك العقوبات على خلفية قيام النادي بدفع عمولات لوسطاء اللاعبين دون وجود عقود مبرمة بين الوسيط والنادي.

وكانت وزارة الرياضة أعفت في الفترة السابقة، أحمد الصائغ من رئاسة الأهلي، وتقدم عبدالإله مؤمنة بأوراقه للترشح إلى المنصب، حتى فاز برئاسة النادي لمدة 4 سنوات بالتزكية.

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