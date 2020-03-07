بعد تصريح كيش .. الاتفاق والنصر يدفعان الثمن بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

دفع ناديا الاتفاق والنصر الثمن غاليًا بالخسارة في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تصريح السلوفاكي فيليب كيش نجم الاتفاق الذي وجهه ضد الهلال قبل انطلاق مباريات الجولة.

وكان كيش قال في الفترة الماضية قبل مباراتي الهلال والاتفاق، النصر والفيصلي: إن الاتفاق سيفوز على نادي الهلال لعيون النصر ومن أجل تقليص الفارق بين الأزرق والعالمي لمصلحة أصفر العاصمة بعد الجولة الـ21.

وانقلبت تصريحات كيش ضد ناديي النصر والاتفاق، حيث خسر النصر من الفيصلي بنتيجة 3/ 2 وفشل في تقليص الفارق مع الهلال، بينما خسر الاتفاق من الهلال بهدف، مما أعطى الفرصة لنادي الهلال للانفراد بصدارة الدوري بفارق 8 نقاط عن نادي النصر.

وعلّق الحارس عبدالله المعيوف، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، برأيه على خسارة نادي النصر من الفيصلي، اليوم السبت.

وتحدث المعيوف للقنوات الرياضية السعودية بعد فوز الهلال على الاتفاق قائلًا: “بالنسبة لخسارة النصر واتساع فارق النقاط، الهلال لا يفكر في أي أحد، ولا يفكر إلا في نفسه وكل تفكيرنا في الملعب”.

وتابع المعيوف: “افتقدنا للجمهور ولكن هذا القرار لمصلحة الجميع، وأتمنى عودتهم قريبًا”.

وفي وقت سابق، وجّه الجمهور النصراوي الغاضب ثلاث طلبات لصفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة النصر، بعد خسارة العالمي اليوم السبت.

وردت جماهير النصر على تغريدة صفوان السويكت التي اعتذر فيها لجماهير النصر عقب الخسارة، حيث طالبوه بتقديم استقالته، وتأهيل لاعبي النصر للفوز بلقب كأس الملك ومناقشة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في قراراته الفنية التي أثارت استياءهم بالفترة الأخيرة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر