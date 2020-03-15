بعد تعليق النشاط الرياضي .. إصابة تضرب صفوف الأهلي

وسيحاول ميلويفيتش الاعتماد على آل فتيل في الفترة المقبلة ولكن بشكل تدريجي حتى لا تتفاقم إصابته مرة أخرى.

وفي وقت سابق، قالت تقارير صحافية فرنسية: إن المهاجم الكوري الجنوبي هيون جون سوك، لاعب النادي الأهلي السابق ومهاجم نادي تروا الفرنسي الحالي، أُصيب بفيروس كورونا وذلك بعد ثبوت إيجابية نتائج الفحص الطبي.

وأفاد موقع L’Est Éclair الفرنسي أن جون سوك أُصيب بكورونا مما جعل مدرب نادي تروا يستبعده من مباراة تروا ولومان بدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وسبق للاعب هيون جون سوك اللعب في صفوف النادي الأهلي خلال موسم 2013- 2014.

ويُعد هيون جون سوك أول إصابة للاعب بفيروس كورونا، وذلك بعد الإعلان عن إيقاف الأنشطة الرياضية بفرنسا.

وكانت وزارة الرياضة أصدرت أمس السبت، قرارًا بتعليق النشاط الرياضي بدءًا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

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