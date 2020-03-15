بعد تعليق النشاط الرياضي .. كيف تصرفت أندية دوري محمد بن سلمان ؟

وأعلن حساب الهلال الرسمي في تويتر عن تعاقد إدارة النادي مع شركة متخصصة في المجال الطبي والتعقيم، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات الحكومية لمنع انتشار كورونا.

وعملت الشركة على تعقيم كافة مرافق النادي ونشر المعقمات في جميع إدارات النادي بالتنسيق مع الإدارة الطبية في النادي، ونفذت الإدارة الطبية بالنادي حملة توعوية سعيًا منها لوقاية وحماية منسوبي ولاعبي الهلال من فيروس كورونا.

سلّم لا تصافح

أما نادي الرائد فدشن عبر حسابه في تويتر شعارًا بعنوان” سلّم لا تصافح”، وذلك من أجل توعية المواطنين والمقيمين بالإجراءات السليمة التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

كما رفع نادي ضمك شعار الوقاية خير من العلاج، حيث نشر عبر حسابه في تويتر فيديو للجهاز الفني ولاعبي ضمك وهم يعقمون أيديهم للحماية من كورونا.

تعليق التدريبات حل آخر

وقررت أندية ضمك وأبها والفيحاء تعليق النشاط الرياضي والتدريبات بالنادي حتى إشعار آخر.

أما ناديا التعاون والحزم فمنحا اللاعبين يومين و 4 أيام راحة من التدريب على التوالي.

من ناحية أخرى، فاجأ المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لاعبي الفريق الكروي الأول بمنحهم راحة لمدة 3 أيام، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضي بالمملكة مؤخرًا.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن روي فيتوريا أوصى لاعبي الفريق الكروي الأول بالبقاء في المنزل، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم، ومؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج اللياقي والغذائي لحين عودة التدريبات.

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