بعد كورونا .. أزمة جديدة تضرب ريال مدريد

وتعتمد خطة زيدان الحالية على عدم إشراك كروس ومودريتش معًا في التشكيل، مما تسبب في غضب الثنائي حيث يُلمح كل منهما بإمكانية مغادرة ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تم تأجيلها مؤخرًا وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في القارة الأوروبية مؤخرًا.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة ABC الإسبانية حقيقة انتشار فيروس كورونا بين لاعبي الريال مؤخرًا، نافية تمامًا ثبوت تعرض أي لاعب من الفريق الكروي الأول بالريال للإصابة بالفيروس، وذلك وفقًا للمتابعة الطبية المستمرة من أطباء النادي صباحًا ومساءً.

وكان اللاعب الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد نفى تمامًا إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا مضيفًا أنه حتى الآن لم تظهر عليه الأعراض.

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