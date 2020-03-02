بعد 24 جريمة.. سارق المركبات بالقصيم في قبضة الشرطة

المواطن - واس

أعلنت شرطة القصيم القبض على متهم تورط بارتكاب جرائم السرقة من المركبات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على متهمٍ – سعودي الجنسية – في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم السرقة من المركبات بتحطيم زجاجها والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ووثائق شخصية وبطاقاتٍ مصرفية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكاب أربعٍ وعشرين جريمة، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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