بماذا طالب الفراج وزارة الرياضة بعد وفاة طفل رضيع ؟

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن مطلبه من وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك بعد وفاة طفل رضيع عمره شهر ونصف بمباراة الفتح والوحدة التي أُقيمت أول أمس السبت بالجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد” : “حقيقة أُطالب وزارة الرياضة بوضع حد أدنى لأعمار الأطفال من أجل الدخول للملعب، يعني طفل عمره 3 أو 4 سنوات ماشي الحال، لكن كيف يحضر طفل رضيع عمره شهر ونصف وهو مجرد لحمة حمراء صغيرة، الخطأ بكل تأكيد على الوالد، لكن أتمنى من وزارة الرياضة وضع حد أدنى لأعمار الأطفال القادمين لحضور المباريات”.

وأضاف الفراج: “حقيقة أجواء الملاعب من وجود أنفاس كثيرة واحتمالية وجود تدافع أو حالات غضب بين الجماهير الموجودة، أجواء ليست مناسبة لإحضار طفل رضيع”.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الرياضة تفاصيل وفاة رضيع في مباراة الفتح والوحدة.

وقالت الوزارة في بيان لها: تود وزارة الرياضة الإيضاح بأنه مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفتح والوحدة، التي أقيمت السبت 29 فبراير 2020، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تلقت إدارة الملعب بلاغًا عن حالة إسعافية طارئة في مدرجات الملعب.

وعلى الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر السعودي، والذي كان قريبًا من المدرج إلى موقع الحالة، وكانت لطفل يبلغ من العمر شهرًا ونصفًا، أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم و6 أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدًا الوعي وسرعان ما فارق الحياة، حيث اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته.

ووزارة الرياضة إذ توضح ذلك ببالغ الأسى، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل، سائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

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