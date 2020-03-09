بورصة الكويت تخسر 457 نقطة وتراجع الأسهم الأوروبية

المواطن - واس

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض المؤشر العام 457 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4849 نقطة بنسبة 6ر8 % .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر127 مليون سهم تمت من خلال 4237 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر187 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4244 نقطة بنسبة 2ر4 % عبر كمية أسهم بلغت 8ر116 مليون سهم تمت عبر 3772 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 ملايين دينار كويتي .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر591 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5158 نقطة بنسبة 2ر10 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر10 ملايين سهم تمت عبر 465 صفقة بقيمة 7ر5 ملايين دينار كويتي .

من جهة أخرى تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ففي بورصة فيينا هبط المؤشر الرئيسي بنحو 8 % خلال الساعات الأولى من بدء التداول ، بينما تراجع المؤشر الرئيس في البورصة الإيطالية “فوتسي إم.آي.بي” بنحو 10% عند الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش).

أما في فرنسا فخسر مؤشر (كاك 40)، المؤشر الرئيسي لبورصة باريس، بنسبة 94ر6 % خلال الساعات الأولى من التداول اليوم ، ليصل عند مستوى 59ر4782 نقطة.

كما تراجعت أسواق الأسهم في لندن وفرنكفورت بأكثر من 8 %.

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