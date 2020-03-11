بورصة الكويت تعطل أعمالها احترازيًّا بسبب كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت بورصة الكويت تعطيل أعمالها ابتداءً من غد الخميس احترازيًّا؛ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت البورصة الكويتية في بيان مساء اليوم: “إنها ستعلن عن كل مستجدات العمل فيها عبر قنواتها الرسمية”.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر كورونا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن مدينة ووهان انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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