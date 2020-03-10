بورصة وول ستريت تتعافى

المواطن - متابعة

عادت الحياة إلى بورصة وول ستريت يوم أمس الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي هبطت أسعارها مؤخرًا، وبدعم من آمال في تحفيز مالي حكومي، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين حيال فيروس كورونا وعلامات متزايدة على ركود وشيك.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعًا 1167.14 نقطة، أو 4.89 بالمائة، إلى 25018.16 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا 135.67 نقطة، أو 4.94 بالمائة، ليغلق عند 2882.23 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 393.58 نقطة، أو 4.95 بالمائة، إلى 8344.25 نقطة.

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