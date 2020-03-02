تأجيل اجتماع اتحاد الكرة مع “الآسيوي”

المواطن - مروة نبيل

أعلن مقدم برنامج “الديوانية”، طارق الحماد، مساء اليوم الاثنين، عن تأجيل الاجتماع المرتقب مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ونظيره الآسيوي.

#الديوانيه#طارق_الحماد: لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي تؤجل اجتماعها مع الاتحاد السعودي إلى يوم الأحد القادم في #دبي، لبحث تعديل مباريات #دوري_أبطال_آسيا بعد التأجيل بسبب #كورونا. pic.twitter.com/ZyUpHbapTH — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 2, 2020

ويُشارك الرباعي الهلال، النصر، الأهلي والتعاون في دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020، إلا أن الاتحاد القاري قام بتأجيل مبارياتهم المقبلة؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الحماد: “أكدنا وفقًا لمصادر برنامج الديوانية أن خلال اليومين المقبلين سيجتمع الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا قبل اجتماعها مع لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، يوم السبت المقبل”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “ولكن قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي تأجيل اجتماعها مع الاتحاد السعودي إلى يوم الأحد القادم في دبي، لبحث تعديل مباريات دوري أبطال آسيا بعد التأجيل بسبب كورونا”.

ومن المتوقع أن يحسم الاجتماع مصير دوري أبطال آسيا 2020 بالاستكمال أو الإلغاء هذا الموسم، حيث يُخيم الغموض على النسخة الحالية من البطولة، خاصة بعدما قام الاتحاد القاري بتأجيل العديد من المباريات؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

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