تأجيل القمة العالمية لصناعة الطيران في أبو ظبي

المواطن - متابعة

أظهرت رسالة بالبريد الإلكتروني تلقاها المشاركون في القمة العالمية لصناعة الطيران واطلعت عليها رويترز أن القمة التي كانت ستعقد الشهر الجاري في أبو ظبي تأجلت حتى يونيو بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتشير الرسالة إلى أن القمة، التي كان من المقرر أن يحضرها ميكائيل يوهانسن رئيس شركة ساب السويدية لمعدات الدفاع وباسكال سوريس رئيسة شركة تاليس الدولية بين آخرين، والتي كان من المقرر عقدها بين 17 و19 مارس آذار ستعقد بين الثامن والعاشر من يونيو، ولم يستجب المنظمون بعد لطلب بالتعليق.

قامت شركة أمازون بإرسال بريد إلكتروني تطلب من موظفيها في المكتب الرئيسي بعدم الحضور للعمل وذلك على خلفية ما جاء عن ارتفاع نسبة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وجاء القرار على خلفيه إعلان أن أحد الموظفين بالشركة في منطقة ولاية سياتل الأمريكية أصيب بفيروس كورونا بعد أن أكدت التحاليل إصابته وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

وقامت الشركة بإرسال إرشادات “العمل من المنزل” في رسالة بريد إلكتروني داخلية، والتي جاء بها إن أي موظف يقيم في سياتل أو قرب مدينة بلفيو المجاورة، يمكنه العمل من المنزل، يجب أن يفعل ذلك حتى نهاية شهر مارس، وهي فترة تقارب 4 أسابيع”.

وأضافت الرسالة بأنه لن يكون جميع الموظفين قادرين على العمل من المنزل، بحكم وظائفهم المختلفة في الشركة، ونُصح الموظفون بالتحدث إلى مديريهم لمعرفة ما إذا كان القيام بذلك ملائمًا لطبيعة العمل.

وقالت الرسالة: “كل فريق عمل مختلف، وليس كل الوظائف قد يساعدها العمل من المنزل، لذا يرجى التحدث مع مديرك وفريقك لتحديد التوقعات بشأن العمل عن بُعد”.

ومن خلال مذكرة داخلية للشركة في وقت سابق من الأربعاء، أكدت فيها أن موظفًا لأمازون أثبتت إصابته بالفيروس، وقالت المذكرة إن أي موظف عمل بالقرب من ذلك الشخص قد جرى إخطاره، وقالت تلك المذكرة إن الموظف بقي في المنزل بسبب المرض يوم 25 فبراير، ولم يعد إلى مكاتب الشركة منذ ذلك الحين.

ويذكر أن فيروس كورونا تسبب في قتل 11 شخصًا في الولايات المتحدة حتى الآن، 10 منهم في ولاية واشنطن، مركز مقر شركة أمازون الرئيسي، وأعلنت واشنطن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، ومثلها ولاية كاليفورنيا، التي سجلت حالة وفاة واحدة.

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