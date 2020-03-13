تأجيل مباراة الأهلي ضد إنبي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا يؤكد من خلاله تأجيل مباراة الأهلي ضد إنبي التي كان مقررًا إقامتها، مساء غد السبت.

الأهلي ضد إنبي

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي ضد إنبي في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري لكرة القدم، وسط اعتراض من الناديين على إقامة اللقاء في الموعد المحدد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه اتخذ قرارًا بتأجيل مباراة الأهلي ضد إنبي المقبلة، بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار حالة الطقس السيئة، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه الرسمي، إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد لمباراة الأهلي ضد إنبي خلال الفترة المقبلة.

الدوري المصري

وكانت إدارة نادي إنبي قد طالبت بالأمس ضرورة تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد النادي الأهلي لعدم خوض اللاعبين التدريبات، بسبب سوء الأحوال الجوية، وخوضهم لقاءً صعبًا أمام بيراميدز، يوم الأربعاء.

كما طالب النادي الأهلي بتأجيل المباراة، لعدم تدرب الفريق الأول لكرة القدم بعد مباراته أمام سموحة، يوم الأربعاء، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، بعد تأجيل مباريات الخميس والجمعة.

ترتيب الدوري المصري

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق 16 فوزًا متتاليًا، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام سموحة.

على الجانب الآخر، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

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