تاسي يرتفع 0.04% في تعاملات اليوم

المواطن - الرياض

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي “تاسي” ارتفاعًا قدره 0.04% ليصل إلى 6764.86 نقطة بعد مرور نحو 40 دقيقة من التداولات اليوم الأربعاء.

وتباين أداء البورصات الخليجية خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع تسجيل البورصة الكويتية أفضل أداء.

وشهدت الأسواق الإماراتية تراجعاً، إذ هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.24% إلى 4251.41 نقطة، فيما تراجع مؤشر دبي للأوراق المالية بنسبة 1.11% إلى 2206.26 نقطة، وذلك بعد مرور نحو ساعتين من التداولات.

وارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 1.65% إلى 5259.35 نقطة محققا أفضل أداء بين البورصات الخليجية.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية في الدقائق الأولى من التداولات بنسبة 0.77% ليصل إلى 11286.26 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر