تايلاند تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأحد، وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت: إن حالة الوفاة تعد الأولى في تايلاند منذ بداية تفشي الوباء، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.

يذكر أن السلطات الصحية في ولاية غرب أستراليا أعلنت في وقت سابق، تسجيل أول حالة وفاة في أستراليا بسبب فيروس كورونا.

وقالت السلطات إن الحالة هي لرجل (78 عاماً) توفي صباح اليوم الأحد في مستشفى في مدينة بيرث، وكان من الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية”دايموند برينسس”، والتي كانت تخضع للحجر الصحي في اليابان بعد اكتشاف عشرات الإصابات على متنها.

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