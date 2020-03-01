تايوان تسجل حالة الإصابة الـ40 بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

سجلت تايوان اليوم حالة الإصابة الأربعين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-)، معلنةً رفع مستوى التحذير من السفر إلى إيران بسبب الزيادة السريعة في عدد حالات الإصابات وارتفاع نسبة الوفيات بالمرض فيها.

ونصحت السُلطات التايوانية مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، كما سيخضع المسافرون القادمون من إيران إلى تايوان للحجر الصحي في منازلهم لمدة 14 يومًا.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت أمس السبت، فرض قيود جديدة على السفر من وإلى إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وذلك في ضوء تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، لاسيما في الدول الثلاث، التي باتت تعد بؤرا جديدة لانتشار الفيروس مع الارتفاع الجديد في عدد الحالات المصابة في كل منها.

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