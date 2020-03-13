تجاوبًا مع “المواطن”.. إيقاف العمل بنظام البصمة بأمانة جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب سريع من أمانة منطقة جازان مع ما نشرته صحيفة “المواطن”، مساء يوم أمس، تحت عنوان “منسوبو أمانة جازان يطالبون بإيقاف نظام البصمة.. والأمانة ترد”؛ وجهت أمانة جازان مساء اليوم بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة والعودة إلى البيانات الورقية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة في بيان لها نشر بحسابها على تويتر، “أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان يوجه بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة والعودة إلى البيانات الورقية؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا”.

وأشاد عددٌ من منسوبي الأمانة بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤولين، وأيضًا التفاعل السريع من قبل أمانة منطقة جازان في زمن قياسي قصيرة من نشر الخبر، مثمنين هذا التفاعل.

وكان تقرير “المواطن” قد سلط الضوء على مطالبة عدد من منسوبي أمانة منطقة جازان بإيقاف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف اليومي بمقر الأمانة وفروع البلديات التابعة لها، كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسوة بالجهات الحكومية الأخرى التي وجهت بإيقاف نظام البصمة لمنسوبيها.

وقال عدد من الموظفين في تصريحات إلى “المواطن”: إن أمانة جازان قامت قبل أيام بتركيب عدد قليل جدًّا من عبوات تعقيم اليدين السائل بجوار أجهزة نظام البصمة بمباني الأمانة والبالغ عددها 24 جهازًا؛ مما تسبب في ازدحام الموظفين على أجهزة البصمة التي تم تركيب عبوات تعقيم اليد بجوارها؛ وذلك لمخاوف الموظفين من انتشار فيروس كورونا.

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