تحول مفاجئ قد يحرم ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي

بالطبع يُفضل مانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي إضافة إلى 11 ناديًا آخرين إلغاء الموسم، وعدم إعلان بطل للمسابقة بينما لم تحدد باقي الأندية قرارها بعد.

وفي وقت سابق، وجّه جريج كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، صدمة مُدوية لنادي ليفربول، وذلك بعد أن تحدث عن وجود احتمال كبير لإلغاء الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية فإن جريج كلارك صرّح بأن استكمال الموسم خيار غير مطروح، مضيفًا أن إلغاء الموسم سيكون الحل الأقرب، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا مؤخرًا في بريطانيا.

وفي حال تم إلغاء الموسم في الدوري الإنجليزي، فهذا يعني أن ليفربول سيُحرم من التتويج بلقب البريميرليج، حيث يُوجد في الصدارة حاليًّا برصيد 82 نقطة، ويحتاج الريدز فقط للفوز بمباراتين من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًّا.

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