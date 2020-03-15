تحول مفاجئ قد يحرم ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي سوء حظ غريب في الموسم الحالي حيث كان قريبًا للغاية من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي باحتياجه فقط إلى 6 نقاط للفوز باللقب الغائب عنه منذ 30 عامًا، ولكن تسبب فيروس كورونا في تأجيل مباريات البريميرليج حتى الثالث من أبريل مع وجود احتمالية بإلغاء نتائج الموسم بأكمله.
وذكرت صحيفة Evening Standard البريطانية أن العديد من الأندية تُحبذ فكرة إلغاء الموسم في الدوري الإنجليزي، ولا تُفضل منح ليفربول اللقب، خاصة أن عودة الدوري الإنجليزي تعني أن ليفربول سيواجه إيفرتون بالجولة الـ30 ثم كريستال بالاس بالجولة الـ31، وفي حال فوز ليفربول بهما سيُصبح بطلًا رسميًا للبريميرليج، ثم تأتي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالجولة الـ32 لتكون مباراة احتفال الريدز بتتويجه الرسمي باللقب.
بالطبع يُفضل مانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي إضافة إلى 11 ناديًا آخرين إلغاء الموسم، وعدم إعلان بطل للمسابقة بينما لم تحدد باقي الأندية قرارها بعد.
وفي وقت سابق، وجّه جريج كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، صدمة مُدوية لنادي ليفربول، وذلك بعد أن تحدث عن وجود احتمال كبير لإلغاء الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية فإن جريج كلارك صرّح بأن استكمال الموسم خيار غير مطروح، مضيفًا أن إلغاء الموسم سيكون الحل الأقرب، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا مؤخرًا في بريطانيا.
وفي حال تم إلغاء الموسم في الدوري الإنجليزي، فهذا يعني أن ليفربول سيُحرم من التتويج بلقب البريميرليج، حيث يُوجد في الصدارة حاليًّا برصيد 82 نقطة، ويحتاج الريدز فقط للفوز بمباراتين من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًّا.
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ظلم مجحف لنادي ليفربول و غير مقبول —- لكن هناك خيارات أخري
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