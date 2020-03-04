تحول مُفاجئ لمباريات الأخضر بتصفيات المونديال بسبب كورونا

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر سوف تشهد تحولًا مفاجئًا، بعد انتشار فيروس كورونا مؤخرًا في أكثر من دولة آسيوية.

وقال إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد”: “قد يتم تأجيل مباراتي المنتخب السعودي في مارس بتصفيات المونديال ضد منتخبي سنغافورة واليمن، ويتم ترحيلها لوقت آخر، مع التمسك بلعب مباراتي فلسطين وأوزبكستان في يونيو المقبل بصورة طبيعية”.

وأضاف القاسم: “في حال تم تأجيل كل مباريات مارس ويونيو في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، هذا يعني أن المنتخب السعودي سيخوض مبارياته في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين”.

وكان فيروس كورونا أثار الذعر في العديد من الدول مؤخرًا؛ حيث تسبب في تأجيل العديد من الأحداث والمباريات مثل مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا في مدينة دُبي الإماراتية يوم الأحد المقبل لبحث مصير بطولة دوري أبطال آسيا وتحديد مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة.

وفي وقت سابق، قررت المملكة المغربية إقامة جميع مباريات كرة القدم في البطولات المحلية بدون حضور جماهيري؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا مؤخرًا في العديد من الدول.

ويأتي قرار المغرب مماثلًا لقرار بعض الدول مثل إيطاليا، حيث أعلنت إيطاليا أمس الأربعاء عن إقامة مباريات الدوري الإيطالي حتى الثالث من إبريل المقبل بدون حضور جماهيري؛ خوفًا من انتشار كورونا.

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