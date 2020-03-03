تدريب 50 مستفيدًا من دور الأيتام والجمهور الخارجي بالرياض

المواطن - متابعة

اختتم القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال الشهر الحالي، برنامجين تدريبيين استهدفا 50 مستفيدًا ومستفيدةً من دور الأيتام والجمهور الخارجي.

واحتوى البرنامج الأول الطفولة والقيم، الذي استهدف أطفال دار الحضانة الاجتماعية بالرياض، واستمر أسبوعين، على ورشة عمل بعنوان المبادئ والقيم الإسلامية وزيارتين تعريفيتين لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومتحف المصمك للتعرف على حياة الملك عبدالعزيز وإكساب الأطفال المفاهيم الخاصة ببيئة المملكة.

وتضمن البرنامج الثاني دورة المساعدة النفسية، والتعريف بالمشكلات النفسية، وكيفية تقديم المساعدة النفسية الأولية لمن يعانون من الأزمات النفسية الأولية لمن يعانون من الأزمات النفسية، وأنواع هذه الأزمات وطرق التعامل معها، وصاحب البرنامج بعض العروض المرئية والإجابة على استفسارات الحضور.

يُشار إلى أن مركز التنمية الاجتماعية بالرياض يسعى من خلال تنظيم هذه البرامج إلى خدمة جميع شرائح وفئات المجتمع المحلي، من خلال تدريبهم في شتى المجالات بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

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