تردد قناة عين لمتابعة دروس الطلاب والطالبات في ظل تعليق الدراسة

المواطن - الرياض

تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة عين لمتابعة الدروس بعد تعليق الدراسة اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل الدراسية.

وتوفر وزارة التعليم من خلال شبكة قنوات عين كافة شروحات الدروس التعليمية لكافة المراحل الدراسية في المملكة من خلال 14 قناة تلفزيونية.

قناة فضائية لجميع المراحل

وقناة عين للدروس، هي مجموعة قنوات عددها 14 قناة فضائية لجميع المراحل التعليمية السعودية، من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصق السادس الابتدائي، وتقدم دروساً تعليمية من المنهج السعودي، بجودة ومحتوى مميز، بالإضافة إلى نشرها الثقافة والعلم من خلال برامج متنوعة لتنمية الطلاب وقدراتهم الذهنية والتعليمية قبل التحاقهم بالجامعة، وتم تقسيم القنوات لجميع المراحل وفقاً للتالي:

تردد قنوات عين التعليمية

القمر الصناعي عربسات التردد 12437 الاستقطاب عمودي الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

وبجانب البث الفضائي، تقدم قناة عين دروسها وبرامجها خلال البث المباشر للقناة عبر موقعها على الإنترنت، بالإضافة إلى متابعة قنوات الدروس التعليمية من خلال موقع يوتيوب من خلال الرابط (اضغط هنا).

قرار تعليق الدراسة

وكان وزير التعليم د. حمد آل الشيخ قد وجه في وقت سابق، بتعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وتضمن توجيه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، وذلك في إطار جهود المملكة الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.